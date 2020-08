Red 9:11 Strage Chilivani: il ricordo di Carru e Frau Ieri mattina, in occasione del 25esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere della strage di Chilivani: l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau



Commenti CHILIVANI – Ieri mattina (domenica), in occasione del 25esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere della strage di Chilivani: l’appuntato Ciriaco Carru ed il carabiniere scelto Walter Frau. Sono trascorsi venticinque anni, ma è ancora vivo il ricordo del sacrificio dei due militari uccisi da malviventi che, in località Ped 'e Semene di Chilivani, avevano programmato una rapina ad un furgone portavalori. A commemorare i due eroici militari, decorati di medaglia d'oro, erano presenti oltre ai familiari, il prefetto, il vescovo ed il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, il sindaco di Ozieri ed altre autorità locali.