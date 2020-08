Red 19:13 Barca in fiamme: paura in porto Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Baunei, con i colleghi della Stazione di Santa Maria Navarrese, sono intervenuti nel porto turistico perché una barca a vela, di proprietà di un cittadino britannico, per cause accidentali ha preso fuoco ed è rimasta fortemente danneggiato



SANTA MARIA NAVARRESE - Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Baunei, con i colleghi della Stazione di Santa Maria Navarrese, sono intervenuti nel porto turistico perché una barca a vela, di proprietà di un cittadino britannico, per cause accidentali ha preso fuoco ed è rimasta fortemente danneggiato. Le fiamme hanno rovinato l’opera morta e la cabina interna dell'Attala 32.



Fortunatamente, l’arrivo dei militari e l’intervento immediato della squadra antincendio del porto di Santa Maria Navarrese, coadiuvata dai Vigili del fuoco, ha fatto si che le fiamme non coinvolgessero altre imbarcazioni e che nessuno si facesse male. Non si sono registrati sversamenti di liquidi inquinanti.