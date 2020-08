Red 22:28 Extracomunitario espulso da Olbia Gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno proceduto all´arresto di un extracomunitario per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida del provvedimento, da parte dell’Autorità giudiziaria del Tribunale di Tempio Pausania è stato emesso il nullaosta all’espulsione



OLBIA – Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno proceduto all'arresto di un extracomunitario per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Alcuni giorni fa, i poliziotti sono intervenuti in Viale Aldo Moro, in un supermercato, in quanto era stata segnalata una persona che arrecava disturbo ai clienti.



L’uomo, invitato a declinare le proprie generalità, si rifiutava ed opponeva resistenza, spintonando gli agenti, che, con non poca fatica sono riusciti a farlo salire sulla veicolo di servizio ed accompagnarlo nel Commissariato per la sua completa identificazione. L'extracomunitario, che ha continuato con il suo comportamento violento anche durante il tragitto, provocando dei danni all’auto di servizio, è stato tratto in arresto.



Dopo la convalida del provvedimento, da parte dell’Autorità giudiziaria del Tribunale di Tempio Pausania è stato emesso il nullaosta all’espulsione. L’arrestato già resosi responsabile di episodi simili, in un’altra occasione di una rissa, pur di garantirsi l’impunità ed allontanarsi aveva cercato di sottrarre la pistola di ordinanza ad uno degli agenti intervenuti.