Schianto alle porte di Olbia: due feriti

OLBIA - Brutto incidente tra due autovetture questa mattina (giovedì) intorno alle ore 7.30 alle porte di Olbia, sullo svincolo in direzione aeroporto. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra di Olbia dei vigili del fuoco che ha collaborato con i sanitari del 118 per mettere in sicurezza le due conducenti delle rispettive auto, che successivamente sono state trasportate all'ospedale di Olbia per accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.