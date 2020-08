Red 14:41 Auto contro Vespone: due feriti in ospedale Attorno alle 13.20 di oggi, lungo la Alghero-Olmedo, all´altezza della Quadriflor, una Renault Kangoo e un Vespone Piaggio sono entrati in collisione. Ferita la coppia sulla moto. Sul posto, il personale medico del 118, l´elisoccorso, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e i Carabinieri di Alghero



ALGHERO – Incidente stradale, attorno alle 13.20 di oggi (giovedì). Lungo la Alghero-Olmedo, all'altezza della Quadriflor, una Renault Kangoo e un Vespone Piaggio sono entrati in collisione. Ferita la coppia sulla moto. Sul posto, il personale medico del 118, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e i Carabinieri di Alghero.