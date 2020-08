Red 20:15 Spinelli e sabbia: sequestri in aeroporto Continuano i controlli a contrasto dei traffici illeciti da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia-Aeroporto “Costa Smeralda”, in collaborazione con i finanzieri del locale Gruppo



OLBIA – Nell’ambito dei controlli a contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia-Aeroporto “Costa Smeralda”, hanno fermato e sottoposto a controllo, in collaborazione con i finanzieri del locale Gruppo, un italiano e francese in partenza, che occultavano nel bagaglio buste di ciottoli, conchiglie e sabbia provenienti dai litorali sardi. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato. Inoltre, nel corso di un controllo con il gruppo cinofilo della Guardia di Finanza di Olbia, è stato fermato uno statunitense in possesso di due spinelli e un grammo di marijuana, che sono stati sequestrati e custoditi dalla Sot di Olbia.



(Foto d'archivio)