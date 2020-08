Red 8:14 Sold out Letture d’Estate a Villa Edera «Le quattro serate agostane hanno visto sempre il sold out, tutto esaurito, per i posti rigorosamente distanziati di un metro come vuole il regolamento ma occupati da persone molte delle quali hanno seguito tutti gli appuntamenti, diventando presenze costanti e indispensabili per la riuscita dell’evento», dichiara l´ideatrice Neria De Giovanni







«Molti sono i nomi da ricordare, certamente rischiando di ometterne qualcuno: le sorelle Castellini, Marisa, Luisa ed Elmina arrivata per Ungaretti, Gavina Fancellu della Biblioteca San Michele, Emma Solinas con le sue nipoti, la studiosa della lingua algherese Carmela Frulio, la pittrice pluripremiata Gavina Solinas, la presidente della Fidapa di Alghero Silvana Pinna e della Fidapa di Sassari Rosalba Crillissi, la professoressa Franca Perella, l’imprenditrice Iolanda Marini, il giornalista Massimo Milza, i coniugi Pianu, la cantante e artista Claudia Crabuzza. l’attore Alessandro Pala Griesche, la scrittrice ed archivista Alessandra Derriu, lo scrittore Giuseppe Sechi, la poeta Angela Baldino», ricorda ancora Neria De Giovanni. Quest’anno, la rassegna ha visto la collaborazione con l’Associazione Orion ed è stata inserita nel programma ufficiale degli eventi estivi “Alghero, finalmente vacanza” organizzati dalla Fondazione Alghero con l'Assessorato comunale alla Cultura. «Umberto Perella ed Erika dello Staff, sono stati indispensabili per la riuscita in sicurezza di ogni evento così come il lavoro attento alle luci e al microfono e ai rapporti con i social di Ivan Perella», sottolinea il direttore artistico.



«Le serate a Villa Edera hanno avuto un ottimo inizio con la presenza benaugurante del primo cittadino di Alghero, il sindaco Mario Conoci che nonostante i suoi numerosissimi impegni istituzionali, ha portato la sua testimonianza di amministratore che ha a cuore la crescita culturale della città. La rassegna estiva di Villa Edera è stata l'occasione per gli scrittori delle edizioni Nemapress di presentare i loro libri usciti durante la chiusura della pandemia, perché le Letture d'estate a Villa edera sono in collaborazione con la Nemapress, casa editrice di Alghero che con orgoglio dirigo e che ha così l'opportunità di offrire al pubblico le proprie novità editoriali. Il successo della rassegna - ha concluso Neria De Giovanni - dimostra come non sia necessario avere nomi altisonanti, "continentali" o televisivi per fare un vero e proprio cenacolo di cultura come sta diventando la rassegna Letture d'estate a Villa Edera, che si avvia al suo decennale per la manifestazione del 10 agosto. E perciò nel 2021 ci saranno sorprese». Commenti ALGHERO - Il distanziamento, le mascherine, il gel disinfettante e tutte le misure di precauzione sanitaria come da protocolli ufficiali, non hanno impedito alla rassegna "Letture d'Estate a Villa Edera", curata dall'Associazione Salpare con la direzione artistica di Neria De Giovanni, di avere il consueto e partecipato svolgimento. Le quattro serate agostane hanno visto sempre il sold out, tutto esaurito, per i posti rigorosamente distanziati di un metro come vuole il regolamento ma occupati da persone molte delle quali hanno seguito tutti gli appuntamenti, diventando presenze costanti e indispensabili per la riuscita dell'evento. «Alla rassegna "Letture d'estate a Villa Edera" si sta formando un gruppo di fedelissimi lettori appassionati che hanno avuto piacere di rivedersi ogni lunedì del mese di agosto per ascoltare scrittori e soprattutto incontrarsi in un ambiente rassicurante perché all'aperto nell'ampio giardino - ha dichiarato De Giovanni - Ho avuto molti commenti in tal senso da parte dei presenti che mi hanno esortato a non disperdere questo"patrimonio" umano di interesse culturale e voglia di rivedersi in nome della buona lettura».