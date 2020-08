Cor 11:00 A Borutta il corso per allenatori Uefa Corsi allenatori UEFA C. Il centro sportivo di Borutta punto di riferimento provinciale per le attività didattiche calcistiche. I sessanta corsisti frequenteranno le 24 ore mancanti guidati dal tecnico di Coverciano Roberto Menichelli







I corsi per allenatori si sono tenuti online nel periodo di chiusura Covid-19, ora si è scelto di fare le ultime 24 ore di tecnica calcistica in presenza suddividendoli in due fine settimana sfruttando proprio l’ampiezza e l’organizzazione della struttura di Borutta che permette di rispettare in toto le linee guida sull’emergenza Covid. I sessanta corsisti frequenteranno le 24 ore mancanti guidati dal tecnico di Coverciano Roberto Menichelli, venerdì 28 e sabato 29 e il fine settimana successivo del 4-5 settembre.



BORUTTA - Dopo il grande successo del Camp Cagliari Calcio nel quale Borutta è riuscita nell'intento di porre a valore la struttura e i campi in erba e sintetico realizzato ai piedi della collina di Sorres, ecco che la FIGC si rivolge all'amministrazione guidata dal sindaco Silvano Arru per realizzare negli spazi sportivi del comune il corso UEFA C di tecnica calcistica per allenatori. L'associazione Italiana Allenatori Calcio Sassari, attraverso il suo presidente Piergianni Pala, ha notato la validità della struttura che si presta ad accogliere eventi sportivi e ritiri pre-campionato proprio durante il Summer Camp del Cagliari Calcio e l'ha proposta per la conclusione dei corsi UEFA C.

Un cerchio che si chiude e premia il lavoro di Silvano Arru alla guida del paese. L'investimento nello sport e nella socialità hanno dimostrato ancora una volta che possono diventare anche investimenti fruttuosi in termini di economia e turismo. Frutto di un'importante partnership, portata avanti dal vice sindaco Renzo Solinas - delegato allo sport e impegnato da sempre nell'ambiente calcistico - Borutta ha colpito nel segno prima con la tappa del Cagliari 1920 Summer Camp per ragazzi e giovani promesse che è stata riconfermata anche la stagione 2021 e poi con altre richieste, tra le quali questa dei corsi UEFA, facendo diventare il centro sportivo un punto di riferimento per le attività didattiche calcistiche.