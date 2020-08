Cor 12:36 «Conoci strabico, sbaglia bersaglio» Pesante bacchettata al sindaco di Alghero: «Al posto che prendersela con l´Opposizione, che svolge soltanto il suo dovere di controllo e ascolto, se la prenda con la Regione e l’Ats che, a quanto pare, lo considerano talmente poco da non informarlo neppure su quanto avviene nel suo Comune»







«Mentre il sindaco dice di non avere dati, infatti, tutti i giornali confermano la presenza di quattro nuovi casi di Covid nel complesso di Pischina Salida, a Capo Caccia. In pratica - proseguono gli esponenti del Centrosinistra cittadino - l’unico che non ne viene informato è proprio il nostro primo cittadino, che come unica azione riesce ad attaccare l’Opposizione, rea di aver chiesto che i cittadini vengano informati in modo chiaro e puntuale. Per una volta almeno, prenda coraggio e chieda con forza di essere informato con puntualità sull’evolversi dei contagi e dei tracciamenti sul territorio e rassicuri gli algheresi ed i turisti».



