Violenza sessuale ed estorsione: romeno in manette

SASSARI – Ieri mattina (venerdì), gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari, nei confronti di un romeno residente in città, con l’accusa di estorsione continuata e violenza sessuale. Nei mesi scorsi, una donna si era rivolta alla Polizia, a cui aveva raccontato di una relazione intrapresa da diverso tempo, con l'uomo, conosciuto sul luogo di lavoro e a lei presentatosi con un nome, rivelatosi successivamente falso.



Il romeno, apparentemente gentile e premuroso, è riuscito a circuire la donna facendole credere di avere il malocchio. Fingendosi cartomante, per liberare la donna dal maleficio, è riuscito a estorcere con diverse occasioni la cifra totale di 30mila euro, che sarebbe servita anche per pagare altri individui esperti di arti occulte. In una di queste occasioni, la donna ha raccontato di aver subito anche una violenza sessuale, a seguito della quale si è rivolta alla Polizia di Stato.



L’attività d’indagine della Squadra Mobile ha consentito di identificare l’uomo e di acquisire a suo carico elementi di prova inconfutabili, a seguito dei quali è stata predisposta un’informativa che ha permesso l’emissione da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari della ordinanza restrittiva della libertà personale a carico. Dopo aver attivato le ricerche anche in ambito internazionale, ieri romeno si è presentato spontaneamente in Questura, assistito dal proprio difensore di fiducia, dove gli è stata applicata la suddetta misura restrittiva.