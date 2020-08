Cor 12:44 Tragico schianto sulla 130: morto 21enne, 4 giovani in codice rosso Nella notte una Bmw si č scontrata con una Citroen nella rotonda per Decimomannu, pesantissimo il bilancio dell“incidente: un morto e quattro feriti in codice rosso.



130, alla rotonda per Decimomannu. Sul posto l'intervento dei Carabinieri di San Sperate e dell'Anas. Commenti CAGLIARI - L'impatto e stato violentissimo. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere contorte i feriti e il deceduto dopo diversi minuti di lavoro. Tutti i feriti sono stati trasportati, in codice rosso, nei vari ospedali cittadini. Pesatissimo il bilancio: morto un giovane di 21 anni, Diego Tanda, di Decimoputzu, mentre sono gravi le condizioni degli altri quattro ragazzi. Uno di loro 20enne, ricoverato al Brotzu, č in condizioni disperate e lotta contro la morte. L'incidente č avvenuto verso mezzanotte e mezza sulla strada statale, alla rotonda per Decimomannu. Sul posto l'intervento dei Carabinieri di San Sperate e dell'Anas.