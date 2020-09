Red 8:14 Assistenti bagnanti: corso ad Alghero Il corso, organizzato dalla Federazione italiana nuoto si terrà al mare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Previsti anche gli stage, che si terranno negli stabilimenti balneari







La Fin è l’unico ente in Italia riconosciuto dall'“International life saving” e il brevetto rilasciato è valido in Europa e nel resto del mondo. Il corso ha validità per l’arruolamento volontario nella Marina militare e nell’Esercito e per l’attribuzione dei crediti formativi agli esami delle Scuole superiori. Oltre al brevetto di assistente bagnante, verrà rilasciato l'attestato di esecutore Bls-D e la Certificazione in materia di primo soccorso aziendale.



Si possono iscrivere persone di ambo i sessi, dai sedici anni compiuti ai sessantacinque anni da compiere. Le lezioni saranno tenute esclusivamente da allenatori di nuoto e salvamento federali. E' possibile iscriversi anche a corso inoltrato, in base alle attitudini, recuperando le lezioni teorico-pratiche perse. Inoltre, in casi di necessità studio o lavoro, verranno organizzano anche corsi personalizzati. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 329/0774001 o via e-mail, all'indirizzo web lorenzo.zicconi @federnuoto.it.