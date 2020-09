Red 8:05 Neria De Giovanni premiata in Spagna Si terrà sabato, al “Parque tecnologico” di Fuerteventura, nelle Isole Canarie, la quarta edizione del premio internazionale “Ut pictura poesis” dell’Associazione culturale IrdidestinazioneArte che, nelle precedenti edizioni si è svolto a Firenze, patria della lingua italiana







A Fuerteventura saranno presenti alla cerimonia il console onorario d’Italia Josè Carlos De Blasio, il vicepresidente e consigliere insulare per la cultura Andres Brianso Carcamo, il direttore del Patronato del turismo di Fuerteventura Moises Jorge Naranyo e la responsabile progetti internazionali dell’Associazione IrdidestinazioneArte Maria Grazia Genova. Il Premio alla cultura “Ut pictura poesis” 2020 è stato assegnato a Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione internazionale dei critici letterari, perché «con la sua professionalità ha contribuito a dare lustro e merito a tutto ciò che la cultura rappresenta nel mondo, in tutte le sue molteplici manifestazioni».



«Sono molto lieta ed onorata di ricevere questo premio - ha commentato De Giovanni - non soltanto perché Alghero, la mia città, è legata alla Catalogna, una regione importantissima della Spagna, ma anche perché l’Aicl-Associazione internazionale dei critici letterari, il cui Bureau presiedo, ha collegamenti molto stretti con gli scrittori spagnoli. Il nostro segretario generale è Angel Basanta Folgueira, dell’Università di Madrid, presidente dell’Associazione spagnola dei critici letterari. Recentemente, la Nemapress, di cui sono direttore editoriale, ha pubblicato “Ungarettiana”, un libro per ricordare i cinquant’anni dalla morte di Giuseppe Ungaretti, con ben diciannove interventi di critici di tutto il mondo, tra cui tre della Spagna. E proprio nella provincia di Castilla e Leon ,a Ponferrada, grazie al critico e scrittore Manuel Angel Morales Escudero, il 19 agosto il libro è stato presentato per la prima volta a livello internazionale».



