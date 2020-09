Red 20:21 Corpo forestale: controlli sui litorali di Cagliari I forestali del locale Servizio Ispettorato dedicano specifiche attività di controllo a tutela dei litorali della Sardegna, per prevenire e reprimere i comportamenti dannosi sia per l’ambiente che per lo sviluppo dell’economia turistica, improntata a criteri di sostenibilità



CAGLIARI - Il Corpo forestale del Servizio Ispettorato di Cagliari dedica specifiche attività di controllo a tutela dei litorali della Sardegna, per prevenire e reprimere i comportamenti dannosi sia per l’ambiente che per lo sviluppo dell’economia turistica, improntata a criteri di sostenibilità. Una pattuglia della Stazione di Castiadas ha scoperto un fuoristrada parcheggiato sulla cima di una duna nella spiaggia di Solanas, in territorio di Sinnai. I forestali, dopo avere identificato il trasgressore, un residente nell'Isola e avergli contestato l’illecito amministrativo (transito negli arenili con autoveicoli, vietato dalla Legge regionale 16 del 2017, con sanzione amministrativa pari a 400euro), gli hanno intimato di lasciare immediatamente la zona.



Il personale della Base navale di Cagliari, in servizio nell’Aeroporto di Elmas, ha accertato all’interno dei bagagli a mano di un turista francese la presenza di una bottiglia contenente circa 2chilogrammi di sabbia. Ne è conseguito il sequestro della sabbia e la contestazione dell’illecito (punito dalla Lr16/2017 con una sanzione di mille euro).



Il personale della Base navale di Villasimius e della Stazione forestale di Castiadas, in servizio notturno nella spiaggia di Torre delle Stelle, ha contestato a quattro giovani il campeggio abusivo e l’accensione di un falò (la Lr16/2017 e l’Ordinanza balneare prevedono la sanzione complessiva di 400euro). Una pattuglia della Base navale di Villasimius ha sorpreso un turista francese mentre esercitava la pesca subacquea nel mare prospiciente la Spiaggia del Riso, violando così il divieto di pesca nell'Area marina protetta di Villasimius. I forestali, oltre a contestargli la violazione (con la sanzione di 200euro), gli hanno sequestrato il fucile e la restante attrezzatura subacquea.