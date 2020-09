Red 11:23 Uniss: avanti i cantieri degli edifici universitari Tra l’area centrale di Piazza Università e le sedi dei Dipartimenti, sono stati consegnati alle ditte realizzatrici lavori per un importo totale di appalto pari a oltre 37milioni di euro. L´impegno economico dell´Università degli studi di Sassari ammonta a 70milioni







SASSARI - Sono stati avviati negli ultimi mesi i cantieri di procedimenti edilizi molto importanti per l'Università degli studi di Sassari e la città. Tra l'area centrale di Piazza Università e le sedi dei Dipartimenti, sono stati consegnati alle ditte realizzatrici lavori per un importo totale di appalto pari a oltre 37milioni di euro; complessivamente, l'impegno economico messo in campo da Uniss per la realizzazione dei procedimenti sfiorerà i 70milioni di euro. L'Uniss vuole dare anche così un contributo concreto al riavvio del territorio sassarese in attuazione del suo obiettivo strategico di terza missione, con ricadute economiche importanti utili per ripartire dopo la fine della fase acuta dell'emergenza sanitaria Covid. L'ammodernamento delle strutture edilizie dell'Ateneo viene programmato e attuato per continuare a garantire la massima qualità degli spazi di studio agli studenti che frequentano e che vorranno frequentare i corsi. Come ribadito dalla classifica Censis, Uniss continua a confermarsi ai vertici delle graduatorie nazionali, seconda tra i medi Atenei italiani e stabilmente prima da diversi anni nel parametro di confronto relativo alla qualità delle strutture.Tra giugno e luglio, sono stati avviati i lavori della ristrutturazione dello storico complesso di Piazza Università, per un importo di 8,9milioni di euro, e i lavori di ristrutturazione della sede del Dipartimento di Veterinaria, per 2,3milioni. La ristrutturazione del complesso di Piazza Università prevede la riqualificazione impiantistica del palazzo seicentesco sede dell'Amministrazione centrale e la ristrutturazione degli spazi dell'ex Estanco, compreso il restauro della Torre Tonda, che sarà valorizzata nell'intervento di riqualificazione generale, la cui Direzione lavori è seguita direttamente dalla Soprintendenza di Sassari. Sono in corso di realizzazione da inizio anno, con limitate soste per l'emergenza Covid, i lavori di realizzazione del Polo Umanistico di Via Roma-Via Diaz per 10,8milioni di euro, la ristrutturazione della sede del Dipartimento Economia e riqualificazione area ex Orto Botanico in Via Muroni, per 2,3milioni.Sono in fase di consegna i lavori di realizzazione dell'Azienda Veterinaria La Crucca, per 1,3milioni, e la Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e farmacia nel complesso di Monserrato, con importo lavori di 4,9milioni. Risultano riavviati a metà luglio i lavori del cantiere del Polo Bionaturalistico di Piandanna e realizzazione dell'Orto Botanico, con l'assegnazione alla ditta seconda classificata dell'originaria gara di appalto di un affidamento di 6,8milioni di euro, dopo la rescissione con la precedente assegnataria. Verrà così realizzato il completamento del 30percento dei lavori rimanenti, con programmazione del termine dell'opera per giugno 2021.