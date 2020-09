video Cor 10:20 «Caccia al Covid, così si alimentano pettegolezzi» Mario Conoci nelle ultime ore ha diramato l´ultimo "bollettino" sull´andamento confortante dei contagi ma ad Alghero è ugualmente caccia ai positivi. «Così si alimenta il chiacchiericcio e la responsabilità è solo in capo al sindaco» rimarcano i gruppi di Centrosinistra. Le dichiarazioni di Mario Conoci e Pietro Sartore



Commenti alghero - «Senza una comunicazione chiara, puntuale e trasparente si alimentano pettegolezzi e acuiscono paure. Ed è proprio quello che sta accadendo nella città di Alghero». Il sindaco, Mario Conoci, nelle ultime ore ha diramato l´ultimo "bollettino" locale sull´andamento confortante dei contagi ma in città è ugualmente caccia ai positivi. «Così si alimenta il "chiacchiericcio" e la responsabilità e solo in capo al Primo cittadino» rimarcano tutti i gruppi di Centrosinistra in consiglio comunale che da tempo chiedono un´informazione istituzionale responsabile. Guarda e condividi il video su Alguer.tv