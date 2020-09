Red 22:32 Rinasce Poesia a strappo Alghero L´inaugurazione della rassegna curata dalla poetessa Anna Borghi nella Riviera del corallo è in programma domani sera, in Via Pascoli, davanti alla libreria Il manoscritto







«Per la poesia il tempo non esiste. La misura si colloca nella parola, evoca, ma non compila annuari. Il nostro spirito poetico è rimasto unito e si è dilatato nel ricordo. Ma ora presto. Uniamo gli sguardi, le voci, le intenzioni. Alimentiamo di nuovo questa edizione come una figlia che torna da un viaggio. Imbandiamo la tavola con fiori e il suo cibo preferito. Che la poesia torni di tutti. L'inarrestabile quotidiana poesia faccia festa», scrive Borghi.



Le poesie verranno esposte e strappate in Via Pascoli, domani e sabato 5. La suggestione di questa edizione è "Costellazioni" ma, come sempre, il tema è libero. Sabato, alle 18, inizierà una lettura non stop a microfono aperto. «Come da tradizione, daremo voce ai testi degli altri autori e autrici. Buona festa. Inviate e partecipate – chiosa la curatrice con - un ringraziamento particolare al Comune di Alghero, nella persona dell'assessore alla Cultura Marco Di Gangi». Commenti ALGHERO - "Poesia a strappo Alghero" riparte con la nona edizione. L'inaugurazione della rassegna curata dalla poetessa Anna Borghi nella Riviera del corallo è in programma domani, venerdì 4 settembre, alle 17, in Via Pascoli, davanti alla libreria Il manoscritto, con il patrocinio del Comune di Alghero.