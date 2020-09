Red 22:23 Doppio incendio a Sindia Oggi, dodici roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, entrambi nelle campagne di Sindia, in località Muristevene e Possu



SINDIA – Oggi (venerdì), dodici roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, entrambi nelle campagne di Sindia.



Il primo incendio è divampato alle 15.50, in località Muristevene, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento dell'elicottero sono state dirette dalla pattuglia forestale di Macomer, composta da due unità che, giunta sul posto con un pick up, ha coordinato anche l'intervento a terra del personale elitrasportato e di alcune squadre dell'apparato regionale antinendio. Le fiamme hanno percorso circa 10ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono protratte fino alle 17.55 circa. Al momento, è ancora in corso la bonifica dell'area percorsa dalle fiamme.



Il secondo rogo si è sviluppato in località Ponsu, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento dell'elicottero e delle squadre a terra sono dirette dalla pattuglia forestale di Macomer. Le fiamme stanno interessando una zona collinare ricoperta perlopiù da pascoli cespugliati.