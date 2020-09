Fip Sardegna: Perra confermato presidente

5/9/2020 Dinamo: anche Pesaro si deve inchinare Sul parquet del GeoPalace di Olbia, seconda vittoria in altrettante gare disputate nell´Eurosport Supercoppa per il Banco di Sardegna Sassari, che si impone per 86-71 sulla Vl 71-86. Doppia doppia per Marco Spissu e Jason Burnell