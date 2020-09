Red 10:18 «Dorsale del metano non serve alla Sardegna» Il Wwf punta a un’Isola 100percento rinnovabile e a emissioni Zero. Per questo, ha espresso «soddisfazione sulla posizione presa dal Ministero delle infrastrutture e sviluppo economico, che ha dato parere negativo sugli emendamenti del decreto semplificazione presentati da alcuni parlamentari sardi, spiegando che la realizzazione della dorsale o metanodotto non è la soluzione ottimale per la transizione energetica, evidenziando inoltre uno squilibro costi-benefici»







Per l'associazione ambientalista, la Sardegna «potrebbe fare da apripista verso nuovi scenari che conducano a una neutralità climatica prima del 2050. Affinché questo avvenga è necessario decarbonizzare il sistema energetico in modo da raggiungere emissioni Zero di Co2, sviluppando un settore energetico basato su risorse rinnovabili. Si pensi a quanto accaduto nelle Isole Hawaii, in cui il Governo nel 2015, dopo numerose discussioni ha approvato l’obiettivo di raggiungere nei prossimi anni il 100percento di elettricità rinnovabile, attraverso ad esempio una larga diffusione di sistemi fotovoltaici sui tetti. Ma non solo, per raggiungere quote ancora più elevate di rinnovabili si punta anche ad impianti eolici off-shore galleggianti. La continua riduzione del prezzo dell’elettricità rinnovabile ha inoltre facilitato la diffusione del solare e dell’eolico. E su questa strada potrebbe muoversi anche la Sardegna puntando su una rapida diffusione della mobilità elettrica, sul fotovoltaico abbinato all’accumulo, in modo che sia un “polmone” sufficientemente ampio da poter garantire l’ottimale utilizzo dell’energia elettrica prodotta».



«L’elettrificazione resta la strada più coerente con le politiche di decarbonizzazione sull’orizzonte di lungo termine – proseguono gli ambientalisti - insieme allo sviluppo dell’idrogeno verde. Dalle isole potrebbe partire questa rivoluzione green, diventando paradiso delle rinnovabili». «Decarbonizzazione per il Wwf è anche giusta transizione che promuova il lavoro - ha dichiarato il delegato per la Sardegna del Wwf Carmelo Spada - infatti a fronte di un posto di lavoro prodotto dalle obsolete e climalteranti fonti fossili, ben tre sono quelli che si possono generare grazie alle fonti rinnovabili, ed enormemente più alto risulterebbe il dato occupazionale se in Sardegna si intraprendessero le bonifiche dei Siti di interesse nazionale e i piani di adattamento al cambiamento climatico (incluse le opere di manutenzione del territorio e del dissesto idrogeologico). Per non parlare degli altri settori dell’economia decarbonizzata ad alta innovazione».



Nella foto: Carmelo Spada Commenti