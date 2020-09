Cor 11:19 Barca in fumo nel porto di Alghero L´incendio divampato nella prima mattina di lunedì. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento terra e gli uomini della Capitaneria di Porto di Alghero







Nella foto: il fumo nero sul porto di Alghero Commenti ALGHERO - Momenti di grande apprensione nella prima mattina di lunedì nel porto di Alghero. A causa di un probabile cortocircuito, un'imbarcazione regolarmente ormeggiata in un pontile del molo di sopra flutto ha preso fuoco, mettendo a rischio altre imbarcazioni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento terra e gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno precauzionalmente provveduto ad allontanare la barca dalla banchina. Secondo le prime indiscrezioni nel momento in cui si sono propagate le fiamme, nessuno era presente sul natante che ha riportato ingenti danni.