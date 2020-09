Cor 12:00 Cresime ad Alghero il 22 novembre Via libera dal Vescovo di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino, ad amministrare nelle diverse parrocchie della Diocesi il Sacramento della Cresima ai ragazzi del territorio



Covid-19, ritorna pian piano alla normalità anche la vita all'interno delle Diocesi. Su indicazione del Vescovo Padre Mauro Maria Morfino (nella foto), che ha recentemente incontrato il Collegio dei Consultori, tenendo presente il peculiare momento determinato dalla pandemia ancora in corso, vista la situazione e le particolari difficoltà pastorali in ordine soprattutto all’amministrazione del Sacramento della Cresima ai ragazzi, ogni Parroco – che ne farà apposita richiesta – sarà personalmente delegato ad amministrare nella propria Parrocchia, e a favore dei ragazzi della propria Parrocchia, il Sacramento della Cresima, in comunione col Vescovo di Alghero Bosa che celebrerà nella Chiesa Cattedrale, in occasione di domenica 22 Novembre 2020, solennità di Cristo Re dell’Universo. Commenti ALGHERO - Dopo un lungo periodo di blocco conseguente al lockdown imposto per limitare il diffondersi del, ritorna pian piano alla normalità anche la vita all'interno delle Diocesi. Su indicazione del Vescovo Padre Mauro Maria Morfino (), che ha recentemente incontrato il Collegio dei Consultori, tenendo presente il peculiare momento determinato dalla pandemia ancora in corso, vista la situazione e le particolari difficoltà pastorali in ordine soprattutto all’amministrazione del Sacramento della Cresima ai ragazzi, ogni Parroco – che ne farà apposita richiesta – sarà personalmente delegato ad amministrare nella propria Parrocchia, e a favore dei ragazzi della propria Parrocchia, il Sacramento della Cresima, in comunione col Vescovo di Alghero Bosa che celebrerà nella Chiesa Cattedrale, in occasione di domenica 22 Novembre 2020, solennità di Cristo Re dell’Universo.