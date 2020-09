Red 14:48 Allerta temporali notturni nell´Isola Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso, a partire dalla mezzanotte e fino alle 8.59 di mercoledì, un avviso di allerta per: codice “Giallo” per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso



CAGLIARI – Oggi (martedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso, a partire dalla mezzanotte e fino alle 8.59 di domani, mercoledì 9 settembre, un avviso di allerta per: codice “Giallo” (criticità “Ordinaria”) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Questo, sulla base del bollettino di vigilanza meteorologica, che prevede possibili temporali forti e isolati nelle prime ore di domani.