Red 11:14 «Cagliari ha bisogno di alberi, non di motoseghe» L’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico onlus ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i tagli dei pini dell’alberata di Buoncammino, presso il Castello, avviati nei giorni scorsi







L’intero Viale è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo storico-culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Coinvolti il Ministero per i Beni e attività culturali e il turismo, il Comune di Cagliari, la Soprintendenza per Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale. Cagliari ha bisogno di alberi, di verde pubblico, non di motoseghe», chiosa Stefano Deliperi, a nome del Gruppo d’intervento giuridico onlus.



Nella foto: i tagli in Viale Buoncammino Commenti CAGLIARI - L’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico onlus, «su segnalazioni indignate di cittadini», ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i tagli dei pini dell’alberata di Buoncammino, presso il Castello di Cagliari, avviati nei giorni scorsi. «Nessun cartello “inizio lavori”, nessuna ordinanza contingente e indifferibile per ragioni di incolumità pubblica presente sul sito web istituzionale del Comune di Cagliari, nessuna spiegazione, solo il rumore delle motoseghe», sottolineano gli ambientalisi.L’intero Viale è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo storico-culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Coinvolti il Ministero per i Beni e attività culturali e il turismo, il Comune di Cagliari, la Soprintendenza per Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale. Cagliari ha bisogno di alberi, di verde pubblico, non di motoseghe», chiosa Stefano Deliperi, a nome del Gruppo d’intervento giuridico onlus.Nella foto: i tagli in Viale Buoncammino