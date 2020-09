Cor 17:04 Centro Democratico, Solinas lascia «Non mi ritrovo più nel ruolo di Coordinatore del Centro Democratico di Alghero». Con queste parole Alessandro Solinas getta la spugna e annuncia il suo addio



ALGHERO - «Non mi ritrovo più nel ruolo di Coordinatore del Centro Democratico di Alghero». Con queste parole Alessandro Solinas (nella foto) getta la spugna. «A meno di tre settimane dalla costituzione degli organismi dirigenti del partito di Tabacci, Capelli, Busia e Marotto in Sardegna, non sono più in sintonia con la dirigenza su diversi punti, a mio modesto parere, di massima importanza».

«La collegialità nelle decisioni, dopo aver tanto decantato, a tutti i livelli, la sinergia dei due direttivi, discorso anche lungimirante in prospettiva della istituenda Città Metropolitana di Sassari, ha lasciato a desiderare. L'autonomia degli stessi è stata, fin da principio, solo sulla carta» sottolinea un mareggiato Solinas.

«Anche la decisione di aderire all'ultimo minuto all'alleanza che sostiene l'Ing. Corda sa di scuola di estrema ambiguità. Auguro, in ogni caso, ai miei ex compagni di viaggio ed a tutta la dirigenza regionale di portare avanti i programmi per i quali sono stati costituiti gli organismi dirigenti stessi» conclude l'ormai ex coordinatore del Centro Democratico algherese.