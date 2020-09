Red 21:17 Furti di ciottoli e sabbia scoperti in aeroporto Dodici passeggeri in transito nell´aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia nascondevano nel bagaglio buste di ciottoli, conchiglie e sabbia provenienti dai litorali sardi. Tutti hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale



OLBIA – Nell’ambito dei controlli per contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia, nell'aeroporto “Costa Smeralda”, in sinergia con i militari del locale Gruppo della Guardia di Finanza, nel corso della settimana hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi cittadini comunitari, in partenza dallo scalo gallurese. Tra questi, dodici nascondevano nel bagaglio buste di ciottoli, conchiglie e sabbia provenienti dai litorali sardi. Tutti i passeggeri hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale. Per queste violazioni, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.