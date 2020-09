G.M.Z. 14:55 Wizz Air in ritirata, voli chiusi a settembre Barcellona e Londra irraggiungibili da Alghero

Volotea chiude in anticipo con Torino e Napoli Si preannuncia un inverno gelido sulla Riviera del corallo. Chiusi con più di un mese di anticipo i collegamenti con Dortmund, Katowice e Vienna. Per la stagione winter 2020-2021 confermata (per ora) soltanto la tratta Alghero-Bucarest



Wizz Air che taglia più di 20 tratte dell'Alghero-Dortmund ed altrettante sull'Alghero-Vienna: inizialmente annunciati fino al 24 ottobre, il vettore ungherese opererà invece gli ultimi collegamenti sabato 19 settembre sullo scalo di Dortmund e domenica 13 settembre per Vienna.



Alghero-Dortmund che rimane peraltro tratta a forte rischio chiusura anche per l'operativo della summer 2021, mentre l'Alghero-Vienna riprenderà ad operare dal 30 marzo 2021 (voli già in vendita). Stop anticipato al 13 settembre anche per la stagionale su Katowice, con ripartenza in questo caso il 28 marzo 2021. La quarta rotta estiva invece, l'Alghero-Varsavia Chopin, dovrebbe proseguire regolarmente con l'ultimo decollo programmato nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020 e ripartenza dal 29 marzo 2021.



