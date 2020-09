Red 18:18 Maltempo: si sposta la Diada nacional de Catalunya La Sede di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, viste le previsioni del tempo per domani, ha deciso di spostare a domenica la commemorazione de la Diada nacional, con l’organizzazione di un ricevimento e il concerto di Ester Formosa & Elva Lutza



Commenti ALGHERO - La Sede di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, viste le previsioni del tempo per domani, venerdì 11 settembre, ha deciso di spostare a domenica 13 la commemorazione de la Diada nacional, con l’organizzazione di un ricevimento e il concerto di Ester Formosa & Elva Lutza che proporranno un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda. L’evento si svolgerà, come da programma, a Villa Mosca, alle 19.