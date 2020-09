Red 22:18 Baunei: soccorsa giovane caduta in acqua Pomeriggio intenso per i Carabinieri della Compagnia di Lanusei: oggi, la forte pioggia e il vento hanno creato seri problemi. Il comandante e un suo collaboratore della Stazione di Baunei sono stati allertati poiché una giovane donna originaria di Trieste, nel corso di una passeggiata sulla scogliera di Pedra Longa, è caduta in mare dopo un volo di circa 4metri, rimanendo aggrappata a uno scoglio



BAUNEI - Pomeriggio intenso per i Carabinieri della Compagnia di Lanusei: oggi (giovedì), la forte pioggia e il vento hanno creato seri problemi. Il tratto di strada dell’Orientale sarda (Strada statale125), in direzione Urzulei, nel territorio comunale di Baunei, è stata parzialmente interrotto da un masso; due belgi, durante un'escursione, hanno perso l’orientamento e sono stati aiutati a ritornare in abitato ma, soprattutto, i Carabinieri di Baunei (il comandante e un suo collaboratore) sono stati allertati poiché una giovane donna originaria di Trieste, nel corso di una passeggiata sulla scogliera di Pedra Longa, è caduta in mare dopo un volo di circa 4metri, rimanendo aggrappata a uno scoglio, in evidente difficoltà.



I militari si sono addentrati per un breve tratto in acqua, profonda circa mezzo metro e sono arrivati dalla donna, che ha riportato molteplici fratture dovute alla caduta. La donna è stata elitrasportata all'Ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto anche il personale medico del 118 di Tortolì e i Vigili del fuoco.