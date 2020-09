Red 11:30 Corsi sostegno: UniCa chiama Regione e Governo «Siamo disponibili ad aumentare il numero dei posti disponibili, come fatto gli anni scorsi, ma abbiamo necessità della collaborazione di Regione e Governo». Così, il rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo risponde alla richiesta dell´assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu







Recentemente, UniCa ha creato un centro apposito, il Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative, e ha ogni anno incrementato i posti a disposizione anche grazie al sostegno dell’Assessorato regionale. Evidenziando l’importanza del mantenimento dell’attuale elevato livello di qualità nell’erogazione dei corsi, l’Università di Cagliari si dichiara disponibile ad un ulteriore incremento e per questo chiederà un incontro urgente all’assessore Biancareddu. Commenti CAGLIARI - In relazione alla richiesta dell’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu, tesa ad aumentare il contingente di posti nei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno [LEGGI] , l’Università degli studi di Cagliari, «da sempre attenta alle esigenze del territori», precisa di aver «aumentato ogni anno la disponibilità di tali posti, con uno sforzo organizzativo di notevole intensità». «Siamo disponibili a valutare un ulteriore incremento – commenta il rettore dell’Ateneo cagliaritano Maria Del Zompo - ma abbiamo necessità della collaborazione di Regione e di Governo per modificare alcune regole che attualmente rendono impossibile andare incontro alle richieste dell’assessore, soprattutto in tempi di pandemia caratterizzati dal doveroso rispetto delle regole di distanziamento nelle aule».Recentemente, UniCa ha creato un centro apposito, il Centro di servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative, e ha ogni anno incrementato i posti a disposizione anche grazie al sostegno dell’Assessorato regionale. Evidenziando l’importanza del mantenimento dell’attuale elevato livello di qualità nell’erogazione dei corsi, l’Università di Cagliari si dichiara disponibile ad un ulteriore incremento e per questo chiederà un incontro urgente all’assessore Biancareddu.