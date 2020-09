Cor 13:05 Scala Piccada: modifiche viabilità Di seguito tutte le modifiche che interesseranno il centro cittadino di Alghero in occasione della gara automobilistica







Di seguito tutte le modifiche che interesseranno il centro cittadino.



a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292;



b) SS292, Via Giovanni XXIII, Via Cagliari, Via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Catalogna e via Ventiquattro Maggio, Via Ventiquattro Maggio, Piazzale della Pace con rientro al parco assistenza.



Piazzale della pace, dalle ore 08:00 di giovedì 10/09/2020 e sino alle ore 08:00 di martedì 15/09/2020: istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”.



Viale della Resistenza, intera semi carreggiata compresa tra via S. Anna e via Emilio Lussu secondo il predetto senso di marcia, dalle ore 08:00 di venerdì 11/09/2020 e sino alle ore 24:00 di domenica 13/09/2020: istituzione del divieto di sosta integrato dalla zona rimozione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione.



Sabato 12/09/2020, ai fini dello svolgimento delle “Prove Ufficiali” in programma dalle ore 10:00 alle ore 17:30: sospensione della circolazione veicolare e pedonale durante il transito dei veicoli dal parco assistenza al percorso di gara e viceversa secondo il seguente itinerario: a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292; b) SS292, Via Giovanni Ventitreesimo, Via Cagliari, Via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Catalogna e via Ventiquattro Maggio, Via Ventiquattro Maggio, Piazzale della Pace con rientro al parco assistenza.



Domenica 13/09/2020, ai fini dello svolgimento della Gara in programma dalle ore 10:00 alle ore 17:30: sospensione della circolazione veicolare e pedonale durante il transito dei veicoli dal parco assistenza al percorso di gara e viceversa secondo il seguente itinerario:



a) Piazzale della Pace, uscita dal parco assistenza, Via La Marmora, Via Venti Settembre, Via Giovanni Ventitreesimo, SS292;



Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 è altresì disposta – dalle ore 08:00 alle ore 19:30 - la messa al lampeggio degli impianti semaforici posti all'intersezione tra Via Vittorio Emanuele e via La Marmora; Via Venti Settembre e via La Marmora; Via Venti Settembre e via Cagliari; Via Giovanni Ventitreesimo e Manzoni; Via Giovanni Ventitreesimo e De Gasperi.