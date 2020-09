Red 18:03 Covid e libri: Mario Figoni ad Alghero Domani sera, nello spazio all´aperto del Museo del corallo, ad Alghero, si terrà la presentazione delle due nuove pubblicazioni “Coronavirus, memorie di altre epidemie e ricordi sparsi” e “La quarantena ad Alghero” scritte dal medico specializzato in malattie infettive







Nella foto: Mario Figoni Commenti ALGHERO – Domani, sabato 12 settembre, alle 19, nello spazio all'aperto del Museo del corallo, ad Alghero, si terrà la presentazione delle due nuove pubblicazioni “Coronavirus, memorie di altre epidemie e ricordi sparsi” e “La quarantena ad Alghero” di Mario Figoni. Figoni, medico specializzato in malattie infettive che, nei suoi anni di attività al servizio dei malati e della salute pubblica, ha operato in alcune delle più importanti strutture ospedaliere d'Italia, ma anche in Africa e in Asia nella cura della lebbra, la tubercolosi e l'Aids.l viaggio tra i ricordi di altre epidemie offrirà l'occasione per un momento di riflessione sulla pandemia da CoronaVirus che ha segnato il 2020. Dialogheranno con l'autore Laura Giorico e Raffaele Sari Bozzolo. L'entrata è libera fino a esaurimento posti.L'iniziativa rispetta le regolamentazioni vigenti in materia di eventi dal vivo. Per questo, per partecipare, occorrerà presentarsi al Museo almeno mezz'ora prima dell'orario di inizio per permettere al personale il monitoraggio delle entrate disposto per il contenimento della diffusione del Covid-19.Nella foto: Mario Figoni