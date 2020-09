Red 9:24 Corridoi universitari: tre rifugiati a Cagliari Tre studenti rifugiati all’Università di Cagliari per proseguire il percorso di studi con il progetto dei “Corridoi universitari”. «Inclusione parola chiave del nostro piano strategico, impegnati in questo progetto, perchè siamo espressione della società sarda, aperta, accogliente e moderna», dichiara il rettore Maria Del Zompo







