Riciclaggio: doppia sanzione a Cagliari

CAGLIARI - Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico–finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo antiriciclaggio nei confronti di uno studio associato, operante nel settore contabile che, nella prima tranche ispettiva, aveva già consentito di rilevare una violazione a carico del responsabile dell’attività professionale in relazione alla mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze di infrazioni alla disciplina che regolamenta sul trasferimento di denaro contante (trasferimenti per somme superiori a 3mila euro senza strumenti tracciabili) ad opera di due suoi clienti. La seconda parte del controllo ha imputato precise responsabilità dei due, resisi responsabili di violazioni sulle movimentazioni di denaro contante, per un totale di circa 45.500euro, in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all’uso del contante stesso, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati. Conseguentemente, nei confronti dei due clienti sono state elevate sanzioni da un minimo di 3mila a un massimo di 50mila euro.