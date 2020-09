Red 20:23 Società non dichiara al Fisco 385mila euro Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore dei servizi nautici, che avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap per le annualità dal 2014 al 2018, occultando al Fisco ricavi per complessivi 385.809euro e Iva pari a 69.690euro



CAGLIARI - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore dei servizi nautici. La società è stato individuata coniugando l’attività informativa derivante dal controllo del territorio con le risultanze scaturite dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi dichiarativi. L’intervento delle Fiamme gialle si è basato sull’analisi della documentazione acquisita nella società e su ulteriori riscontri effettuati tra clienti e fornitori con controlli incrociati e l’invio di questionari, nonché attraverso la valorizzazione delle informazioni disponibili nelle citate banche dati.



Gli elementi raccolti e i riscontri effettuati hanno consentito di rilevare che l’impresa è da qualificarsi quale evasore totale, avendo omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap per le annualità dal 2014 al 2018, occultando al Fisco ricavi per complessivi 385.809euro e Iva pari a 69.690euro.