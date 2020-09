A.B. 9:08 Via al minibasket targato Mercede Da oggi, i tecnici federali del sodalizio biancoblu accoglieranno i piccoli cestisti garantendo la massima sicurezza secondo le normative vigenti, sul parquet del Palacorbia, in Via Pacinotti 33, ad Alghero







L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.30. Chi volesse avvicinarsi per la prima volta a questo sport può farlo, visto che, per agevolare le famiglie, il mese di settembre è gratuito. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può telefonare ai numeri 329/6336452 (Viviana) o 340/5045456 (Manuela). Commenti ALGHERO – Iniziano oggi (lunedì) i Corsi di minibasket per bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2015, tenuti dalla Mercede Alghero. I tecnici federali del sodalizio biancoblu accoglieranno i piccoli cestisti garantendo la massima sicurezza secondo le normative vigenti, sul parquet del Palacorbia, in Via Pacinotti 33, ad Alghero.L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.30. Chi volesse avvicinarsi per la prima volta a questo sport può farlo, visto che, per agevolare le famiglie, il mese di settembre è gratuito. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può telefonare ai numeri 329/6336452 (Viviana) o 340/5045456 (Manuela).