A Sassari, il wellness del dottor Angiolini

SASSARI – Martedì 15 settembre, alle 18.30, nello spazio esterno dell'Oratorio di San Paolo, in Via Besta, a Sassari, Giovanni Angiolini presenterà il suo libro "Il mio metodo wellness". L'autore dialogherà con Gino Marielli

«Nella mia carriera ho prescritto farmaci, sedute riabilitative e percorsi di fisioterapia; ho eseguito migliaia di operazioni chirurgiche per intervenire su patologie croniche e degenerative a carico di ossa e articolazioni. Con la consapevolezza che molti problemi potrebbero essere evitati semplicemente scegliendo il benessere», dichiara il dottor Angiolini che, unendo le sue competenze di chirurgo ortopedico a una lunga esperienza nel mondo del fitness, spiega quali sono i quattro cardini su cui si fonda la salute. Per ciascuno fornisce indicazioni di facile applicazione e una serie di esercizi da fare a casa o in palestra. Consigli semplici ed efficaci per raggiungere e mantenere il peso ottimale; avere muscoli forti e ossa sane; tenere una postura corretta; combattere le tensioni da stress.

Giovanni Angiolini è medico chirurgo, specialista in Ortopedia e traumatologia, con un master di secondo livello in Traumatologia dello sport. Attivo da oltre vent'anni nel mondo del fitness e del benessere, è una presenza fissa in molte trasmissioni televisive in qualità di consulente medico.