Società nasconde ricavi al Fisco per 122mila euro Le Fiamme gialle di Sarroch hanno scoperto che una società operante nel settore del commercio al dettaglio di alimentari e altri prodotti per la casa, tra il 2015 e il 2016, oltre all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, qualificandosi quindi come evasore totale, ha occultato ricavi per 122.309euro e un'Iva pari a 13.410euro



SARROCH - Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del commercio al dettaglio di alimentari e altri prodotti per la casa. La società è stata individuata attraverso le informazioni acquisite attraverso le quotidiane attività di controllo del territorio, successivamente approfondite con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo.



L'analisi preliminare ha evidenziato che la società, negli anni 2015 e 2016, a fronte di significativi acquisti, non aveva dichiarato al Fisco i proventi percepiti omettendo la presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. Attraverso la documentazione contabile reperita e le ulteriori informazioni acquisite con ulteriori riscontri esterni tra clienti e fornitori nonché dalle risultanze delle banche dati, è stato possibile rilevare che la società, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, qualificandosi quindi come evasore totale, ha occultato ricavi per 122.309euro e un’Iva pari a 13.410euro.