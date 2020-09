Red 14:44 120 auto abbandonate, si corre ai ripari ad Alghero Parte ad Alghero la campagna di rimozione delle auto abbandonate in città. L’Amministrazione comunale, con gli assessorati all’Ambiente, alle Finanze e con la Polizia locale, mette in agenda la procedura di liberazione delle strade dalla presenza di veicoli abbandonati per garantire decoro e pulizia







Sulla base dell’attività di controllo e censimento svolto, si sta avviando l'iter necessario per arrivare alla rimozione con l’affidamento dei veicoli abbandonati, cioè privi di parti essenziali per la circolazione, a una depositeria e provvedere alla successiva rottamazione. Svolte le indagini per risalire al proprietario e le successive attività di verbalizzazione e notifica, molte di queste procedure sono giunte quasi al termine, si inizierà con le prime azioni di rimozione e consegna a una depositeria che provvederà, decorsi i termini di legge, alla demolizione. Si ricorda che è vietato l’abbandono degli autoveicoli sia in area pubblica, sia privata e che c’è obbligo di procedere alla rottamazione dell'autoveicolo con consegna ad un centro di rottamazione autorizzato.



Già inviati gli atti, si procederà per gradi: il percorso per rimuovere e mandare a demolizione mezzi abbandonati è complesso. In molti casi, si tratta di veicoli con presenza di fermi amministrativi, o fallimenti, che ne impedirebbero la demolizione. Una scelta, questa, consigliata: ai costi di rimozione della Polizia municipale, infatti, si aggiungeranno quelli di deposito, oltre alla sanzione. Infatti, l’Amministrazione comunale provvederà al recupero forzoso delle somme anticipate per l’intervento sostitutivo rivalendosi sul proprietario.



