Red 23:52 Fiamme nella notte a La Pietraia Attorno alle 23.30 di oggi, un´autovettura è andata a fuoco mentre era parcheggiata in Largo Caprera. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona



ALGHERO - Fiamme nella notte a La Pietraia. Attorno alle 23.30 di oggi (martedì), un'autovettura è andata a fuoco mentre era parcheggiata in Largo Caprera, nel popoloso quartiere algherese. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.



notizia in aggiornamento