Calcio a 5: l´Audax inizia la preparazione

ALGHERO – Inizia con la preparazione la nuova stagione post lockdown per l'Audax calcio a 5 "targata" Rumpura. La squadra di mister Antonio Baldino si é radunata da quattro giorni con un mix tra lo zoccolo storico e cinque nuovi innesti. Gli obbiettivi sono sempre quelli dei piccoli passi, fotocopia dell'anno scorso: raggiungere la salvezza il prima possibile e accedere ai play-off per il salto di categoria.Ambizioni che potrebbero aumentare con l'innesto di due possibili new entry. Grazie alla partecipazione di alcuni sponsor, una delle novità è l'acquisto di un macchinario per la sanificazione dei locali spogliatoi e palestra per una maggiore sicurezza Covid-19, oltre alla misurazione della temperatura, mascherine e gel igienizzante. «Ci piacerebbe usufruire, per quest'anno (ne abbiamo già accennato in Comune), della palestra di Santa Maria La Palma, adoperandoci su alcune migliorie e per rivitalizzare un pó la borgata», svela Baldino.«L'ultima idea ed omaggio alla nostra città è la collaborazione con l'amico Davide Cuccureddu Pinna di Oristano, che ha creato il sito Davidepinna, che si occupa di raccontare storie riguardanti la Sardegna con approfondimenti, ricerche storiche e presentazioni. Il mercoledî, una volta iniziato il campionato, racconteremo e presenteremo, nel sito di Davide e nella nostra pagina Facebook (Audax Algherese C5) luoghi storici, siti e storie della nostra Alghero. Il primo pezzo che uscirà riguarderà Alghero e la sua catalanità», chiosa il mister.Nella foto: mister Antonio Baldino