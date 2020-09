Red 21:08 Vola oltre il guard-rail: motociclista ferito Questa sera, per motivi ancora non chiariti, un motociclista è finito oltre il guard-rail mentre percorreva in discesa i tornanti di Scala Piccada, al chilometro 5,800. Il 30enne è stato accompagnato al Pronto soccorso dell´Ospedale Civile di Alghero



ALGHERO – Questa sera (mercoledì), per motivi ancora non chiariti, un motociclista è finito oltre il guard-rail mentre percorreva in discesa i tornanti di Scala Piccada, al chilometro 5,800. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, del personale medico del 118 e dei Carabinieri. L'uomo è ferito ed è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero.



articolo in aggiornamento