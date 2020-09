A.B. 11:17 La Torres da un calcio alla violenza Il sodalizio rossoblu lancia “Kick violence away”, una nuova campagna sociale pensata per sensibilizzare su un tema, quella delle violenze di qualsiasi tipo, che non smette mai di essere di forte attualità







Nella foto: il presidente Andrea Budroni Commenti SASSARI - Si chiama “Kick violence away” ed è la nuova campagna sociale lanciata dalla Sassari Torres femminile. Il sodalizio rossoblu ha deciso che, nelle prime uscite ufficiali della stagione 2020/2021, le ragazze indosseranno maglie speciali pensate per sensibilizzare su un tema, quella delle violenze di qualsiasi tipo, che non smette mai di essere di forte attualità.Tutte le componenti della società (presidente, dirigenti e giocatrici di tutte le categorie) sono pronte a dare il loro contributo, con un piccolo, grande gesto a questa nobile causa. «Come accade fin dai primi giorni di vita di questa società, la Torres resta costantemente impegnata nel sociale», dichiara il presidente Andrea Budroni.«Può sembrare banale e scontato, ma educare e sensibilizzare è, al giorno d’oggi, sempre più importante. Noi non ci tiriamo indietro, questa è un’altra iniziativa di grande importanza che ci rende orgogliosi delle nostre battaglie, quello della violenza di qualsiasi genere è ancora un grosso problema, smettere di parlarne sarebbe ancora più grave», conclude il patron rossoblu.Nella foto: il presidente Andrea Budroni