Sardegna Civica fa gruppo a Sassari

«Un modello amministrativo che ci si augura possa affermarsi in tanti altri comuni, grandi e piccoli, della Sardegna e del resto d’Italia. Si ritiene opportuno sgombrare il campo da possibili strumentalizzazioni, la scelta della costituzione del gruppo va, infatti, letta come un rafforzamento e non un indebolimento del progetto civico, uscito vittorioso dalle urne a Sassari, si conferma sostegno e lealtà nei confronti del sindaco, con la speranza che una pluralità di gruppi di maggioranza possa essere funzionale a far emergere in maniera più forte il contributo che ciascun consigliere può apportare all’attività dell’amministrazione comunale» concludono Sofia De Martis, Pietro Demurtas, Marco Manca e Massimo Rizzu. Commenti SASSARI – Questa mattina, a Palazzo Ducale, è stato costituito il gruppo consiliare denominato Sardegna Civica, strutturato a livello regionale da diverso tempo. Il coordinamento cittadino di Sardegna Civica aveva, nei giorni scorsi, in accordo con gli eletti in Consiglio, che ne sono diretta espressione, deliberato di costituire il gruppo consiliare, al quale hanno aderito Sofia De Martis, Pietro Demurtas, Marco Manca e Massimo Rizzu ().Tutti i consiglieri erano stati eletti nella lista Sassari Civica, risultata la più votata della coalizione del progetto civico nelle elezioni comunali del 2019. «Si tratta di una scelta maturata nel tempo e che si realizza dopo oltre un anno dall’insediamento, poiché si ritiene che attraverso la costituzione di un gruppo coeso ed omogeneo, possa essere dato un maggior contributo di idee e di proposte per l’attività consiliare ed un maggiore apporto al Sindaco e alla Giunta nelle scelte che dovranno essere fatte per il futuro della nostra città. Si conferma pertanto con convinzione sostegno al progetto civico, scelto dai sassaresi lo scorso anno, che deve proseguire e consolidarsi, nel quotidiano rapporto fra i cittadini ed i propri rappresentanti» sottolineano i consiglieri sassaresi.«Un modello amministrativo che ci si augura possa affermarsi in tanti altri comuni, grandi e piccoli, della Sardegna e del resto d’Italia. Si ritiene opportuno sgombrare il campo da possibili strumentalizzazioni, la scelta della costituzione del gruppo va, infatti, letta come un rafforzamento e non un indebolimento del progetto civico, uscito vittorioso dalle urne a Sassari, si conferma sostegno e lealtà nei confronti del sindaco, con la speranza che una pluralità di gruppi di maggioranza possa essere funzionale a far emergere in maniera più forte il contributo che ciascun consigliere può apportare all’attività dell’amministrazione comunale» concludono Sofia De Martis, Pietro Demurtas, Marco Manca e Massimo Rizzu.