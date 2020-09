Red 13:31 Avvicendamento al Reggimento Logistico Sassari Ieri mattina, la caserma “Alberto Riva” di Villasanta ha ospitato la cerimonia per il cambio al vertice: il colonnello Daniele Brunetti cede il comando al parigrado Luca Lupo







