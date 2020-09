Cor 10:15 Falco ferito, trasportato a Bonassai Il rapace, forse sparato, presentava una ferita ad un´ala e non riusciva a più a riprendere il volo. Provvidenziale la segnalazione ai Barracelli di Alghero







Nella foto: l'esemplare di falco di palude salvato ad Alghero Commenti ALGHERO - Durante i quotidiani servizi di perlustrazione nell'agro di Alghero, i Barracelli ai comandi di Riccardo Paddeu hanno rinvenuto, grazie alla segnalazione di un cittadino, un falco di palude maschio adulto in pericolo di vita. Il rapace infatti, forse sparato, presentava una ferita ad un'ala e non riusciva a più a riprendere il volo. Grazie alla prontezza d'azione, il falco è stato catturato e affidato alle cure degli esperti nel centro di recupero fauna selvatica di Bonassai.Nella foto: l'esemplare di falco di palude salvato ad Alghero