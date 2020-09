Red 8:17 Poetry slam: semifinale all´algherese Oliva E´ stato l´architetto algherese ad aggiudicarsi la serata, organizzata dalla sezione sarda della Lega italiana poetry slam e ospitata venerdì scorso nel Teatro Civico di Ozieri negli eventi organizzati per la 61esima edizione del Premio Ozieri di letteratura sarda e della manifestazione “Estiamo insieme 2020”







(Foto Marco Fenudi) Commenti ALGHERO - E' l'algherese Joan Oliva, ad aggiudicarsi la “Semifinale poetry slam Sardegna”, organizzata dalla sezione sarda della Lega italiana Poetry slam e ospitata venerdì scorso nel Teatro Civico di Ozieri negli eventi organizzati per la 61esima edizione del Premio Ozieri di letteratura sarda e della manifestazione “Estiamo insieme 2020”, organizzata dall'Assessorato comunale alla Cultura. A decretare il vincitore fra tutti i finalisti della seconda semifinale è stata, secondo la regola del Poetry slam, la giuria popolare estratta a sorte tra il numeroso e appassionato pubblico presente nonostante il maltempo, che ha valutato le singole performance di 3', con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti di proprio pugno dai singoli performer, senza limiti di tema, forma e lingua.Joan (Giovanni Battista) Oliva, architetto algherese con la passione per l'arte e la scrittura, si è imposto davanti al sassarese Sergio Garau, a Paolo Sedda da Gavoi e a Roberto Nieddu da Burgos. Gli altri partecipanti alla sfida, presentata e animata da Giovanni Salis come maestro di cerimonia, con l'aiuto di Alessandro Doro come notaio di gara, sono stati Roberto Demontis da Bancali, Paolo Zara da Sassari e Paola Ruzzini da Porto Torres. A impreziosire la serata, gli interventi dell'assessore comunale alla Cultura Ilenia Satta, dell'attrice e poetessa Tetta Becciu e di Antonio Canalis, storico segretario del Premio Ozieri, il più antico premio letterario della Sardegna.I primi quattro classificati si qualificano per la Finale e, con i vincitori della prima semifinale svoltasi al Fico d'India di Cagliari (Luigi Usai, Francesca Falchi, Marco Vargiu e Valerio Camera) e alla rappresentante del campionato studentesco sardo di Poetry slam (Maria Feti), proveranno a conquistare il Bronzetto d’oro, il titolo di campione regionale, in palio a Cagliari a ottobre. Nel 2015, la finale regionale si tenne proprio a Ozieri, davanti al folto pubblico accorso al Teatro civico da tutta la Sardegna. La sfida letteraria ozierese era la 27esima (ventiquattro slam singoli, due semifinali e uno slam studenti) in programma della stagione 2019/2020 della competizione regionale sarda, una delle più vivaci nell'intero panorama italiano che oconta oltre 200 fra poeti e performer.(Foto Marco Fenudi)