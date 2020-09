Red 15:18 Sbarca con hashish e marijuana: francese in manette Nell’ambito dei controlli doganali nel porto di Porto Torres, i finanzieri del Nucleo Mobile della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 74enne corsicano trovato in possesso di oltre 2chilogrammi di diverse sostanze stupefacenti detenute illegalmente



PORTO TORRES - Nell’ambito dei controlli doganali nel porto di Porto Torres, i finanzieri del Nucleo Mobile della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 74enne corsicano trovato in possesso di oltre 2chilogrammi di diverse sostanze stupefacenti detenute illegalmente. Allo sbarco della motonave Grimaldi proveniente da Barcellona, i militari hanno controllato l’autovettura condotta dal francese.



La sostanza stupefacente, sebbene nascosta con una pellicola multistrato sottovuoto in appositi doppifondi ricavati nell’auto (nei sedili, cruscotto e ruota di scorta), ha richiamato l’attenzione dei cani antidroga Agon e Bamby, che ne hanno segnalato la presenza. La sostanza rinvenuta - un chilogrammo circa di hashish, di cui una parte in forma di cosiddetta “pasta di hashish” (con un principio di Thc elevatissimo) e 1,2chilogrammi circa di marijuana - destinata probabilmente alla zona sassarese, una volta tagliata e distribuita nelle piazze di spaccio avrebbe avuto un valore di mercato al dettaglio di oltre 25mila euro.



L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il processo con giudizio direttissimo, il 74enne è stato condannato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila euro e delle spese processuali.