Red 21:13 Reddito cittadinanza: pizzicato furbetto a Villacidro Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno individuato un residente nel Comune di Villacidro che ha indebitamente usufruito del reddito di cittadinanza. L´uomo è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari per aver indebitamente percepito una somma complessiva pari a 13.610euro, sia all’Inps per il recupero dell’indebito percepito



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno individuato un residente nel Comune di Villacidro che ha indebitamente usufruito del reddito di cittadinanza. L’indagine ha permesso di accertare che l'uomo è risultato avere una situazione patrimoniale immobiliare al di sopra dei limiti previsti dalla legge e, conseguentemente, essere privo del diritto ad accedere alla concessione dell’invocato beneficio.



Il villacidrese è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari per aver indebitamente percepito una somma complessiva pari a 13.610euro, sia all’Inps per il recupero dell’indebito percepito. Dall’inizio dell’anno, l'attività della Guardia di finanza ha portato all’individuazione di 270 casi di irregolarità, per un importo indebitamente percepito pari a oltre 938mila euro complessivi.