MeC, tutte le specialità in un unico centro medico Prima struttura convenzionata col Mater Olbia

Il centro medico polispecialistico "Mente e Corpo" di Alghero mette insieme tutti gli specialisti in un'unica struttura all'avanguardia. Ubicato in via Garibaldi 59, il centro MeC (079 6768708) è la prima struttura privata in Sardegna convenzionata con l'ospedale Mater Olbia. Una garanzia di qualità e professionalità per il paziente, ma più in generale per tutti gli algheresi, che possono così contare su specialisti di altissimo livello senza doversi per forza spostare dalla città di Alghero.



Il dr. Daniele Marti, Osteopata iscritto al Registro degli Osteopati d'Italia (R.O.I.) come Direttore Generale e dal dr. Emmanuele Caldarulo, medico radiologo-ecografista come direttore sanitario. Venerdì 25 settembre verranno a visitare presso il Centro MeC il Dr. Giovanni Sabatino, Neurochirurgo del Mater e del Gemelli di Roma e il Prof. Vincenzo De Santis Ortopedico del Mater e del Gemelli.